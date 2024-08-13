لقاء الخميسي تردّ على قصة اعتداء إبنها عليها وتهدّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة لقاء الخميسي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه منفعلة وهي تهدد أي شخص يحاول الإساءة إلى أولادها أو زوجها بعد انتشار شائعات حول تعرضها للضرب على يد نجلها.

وقالت لقاء في الفيديو إنها فوجئت بانتشار خبر على أحد المواقع حول اعتداء ابنها الأكبر عليها، بعد تصريحات لها على قناة “النهار”، معلقة: كان في موقع ناشر إن ابنى ضربني ولما تواصلت معاهم وقولتلهم الكلام ده مش صح هما مشكورين حذفوه وفجأة لقيت مواقع كتير متداولاه والكلام ده مش صح”.

وأضافت أن ما تم نشره عكس ما صرّحت به، معلقة: “يا جماعة ابني خط أحمر، عائلتي خط أحمر، ولادي خط أحمر، أي حد هيتعدى باللفظ أو بمعلومات غير صحيحة على بيتي وعائلتي أنا مضطرة أرفع عليه قضية، وآخد حقي منه، اتقوا الله في الأخبار اللي انتوا بتكتبوها عشان تعملوا ترند، أنت بتدخل في تفاصيل حياة الناس أنت بتعرفهاش، وسأرفع قضية على المواقع كلها اللي جابت سيرة ابني وبينا المحكمة”.

وكتبت لقاء معلقة على الفيديو: “اتقوا الله احنا بنعرف نربي عيالنا الحمدلله”. لكن لقاء قامت بعدها مباشرة بحذف الفيديو من صفحتها على “إنستغرام”، دون الكشف عن الأسباب.

يُذكر أن مسلسل إجازة مفتوحة يعتبر آخر أعمال لقاء الخميسي، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته كل من شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.