محمود العسيلي “شفط بطنه”.. والنتيجة: “مفيش فايدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان محمود العسيلي جمهوره بعد تعليقات البعض منهم على زيادة وزنه الملحوظة في الفترة الماضية، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة ظهر فيها وهو يقف على أحد اليخوت خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية، وعلّق عليها ممازحاً: “لما تشفط بطنك وبردو مفيش فايدة”، ليتلقى العديد من التعليقات الطريفة والمازحة.

يُذكر أن العسيلي كان قد أعلن من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” عن تعاونه مع مطرب المهرجانات مسلم في عمل جديد حيث نشر مقطعاً مصوّراً جمعه بمطرب المهرجانات، كشف من خلاله عن مشاركتهما في أغنية جديدة، بعنوان “لا أبالي”، حيث ظهر الثنائي خلاله وهما يقولان: “كنا بنهزر ومفيش حاجة بينا… ودي أغنية اسمها “لا أبالي”… انتظرونا”.

من ناحية أخرى، أحيا محمود العسيلي حفلاً غنائياً ضخماً ضمن حفلات موسم الصيف في بورتو المنيا، قدّم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماسة، ومنها: “يا ناس”، “أوعى”، “أنا مش مضمون”، “حتة تانية”، “زهرة”، “أنا ابن مصر”، و”حلم بعيد”.