نيللي كريم تكشف أسرار فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء خاص مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة ONE، على هامش عرض مسرحيتها “السندباد” في “مهرجان العلمين”، وجّهت الفنانة نيللي كريم رسالة شكر وتقدير الى الشركة المتحدة وموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، على التعاون المشترك في العرض المسرحي “السندباد” ضمن فعاليات “مهرجان العلمين”.

وقالت نيللي: “”السندباد” مسرحية من الممكن أن تُعرض أيضاً سنة واثنتين وثلاثاً، لأن الضحك فيها عام، كما أنه عرض متنوع وجمهوره جمع بين الأطفال والكبار، ويشمل الموسيقى والرقص والاستعراضات والضحك والدراما، وبالتالي هو عرض متكامل قلّ نظيره”.

وتابعت: “تشجيع الفن العربي شيء جميل جداً، ونحن نكسب جمهور الوطن العربي كله، ونتمنى تقديم الكثير، خاصة أن هذا التعاون يأتي في إطار السينما والتلفزيون والمسرح، ودائماً كنت أقول إننا نمتلك مواهب كثيرة في الوطن العربي من الكتّاب والممثلين والمخرجين وكان ينقصنا الإنتاج المشترك في ما بيننا”.

وأكدت نيللي أنها لا تقلق أبداً من التعاون مع مخرجين جدد، وذلك في إطار تجربتها في فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، قائلةً: “لا أشعر بالقلق لأنني سبق وعملت مع أكثر من مخرج جديد، وأنا أحب العمل مع المخرجين الجدد لأنهم يتحمسون لتقديم عمل جميل، كما أننا كنا جدداً في يوم من الأيام، وكل واحد له أول مرة”. وأضافت: “أعجبتني التجربة بشكل عام، وأحب تجربة العمل مع ناس جدد”.

وعن فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، قالت نيللي كريم إنها انتهت من تصوير الفيلم، لافتةً إلى أن قصته بسيطة جداً وتدور حول أم مطلّقة لديها ابنة، وخادمة في عمر هذه الابنة، وهنّ صديقات… الفكرة جديدة ومختلفة، والفيلم خاص جداً”.