بعد تصريحاتها الأخيرة.. “روتانا” تقاضي شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، مقاضاة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلانها إنهاء تعاقدها مع الشركة في الفترة الأخيرة، وسدادها مبلغ مالي قدرُه ثمانية ملايين جنيه.

وأصدرت الشركة بياناً أوضحت من خلاله أنها ستقاضي شيرين عبد الوهاب وأي شركة تتعاقد معها خلال تلك الفترة، وأن الشركة صبُرت على شيرين عبد الوهاب في كل محنها، ولكن الأخيرة أخلّت ببنود العقد.

وجاء في بيان الشركة: “تكذيباً لادعاءات المطربة شيرين عبد الوهاب إنه نمى إلى علم شركة روتانا من عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أن المطربة شيرين عبد الوهاب صرحت بأنها تعاقدت مع إحدى الشركات الشقيقة وتم إبلاغهم بسريان تعاقد شركة روتانا وأن الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا عارٍ تماماً عن الصحة”.

وأضاف البيان: “المطربة شيرين مرتبطة بعقد حصري مع شركة روتانا، وهو العقد المؤرخ 6/1/2019 والذي بموجبه منحت الفنانة شيرين شركة روتانا الحق الحصري المنفرد في استغلال واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد ولمدة ستة أشهر تالية من تاريخ طرح شركة روتانا الألبوم الثاني وأخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا وترتّب عليه اللجوء الى القضاء وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي 8 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع شركة روتانا”.

واستكمل البيان: “الفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها، وكانت شركة روتانا قد تبنّت شيرين عبد الوهاب وصبرت عليها في كل المحن التي أصبحت مادة ثابتة لوسائل الإعلام ورفضت اتخاذ أي إجراء قانوني جنائي طوال السنوات الخمس نظراً لأنها صفّت الشركة المملوكة لها (لامير) والتي تعاقدت بها مع شركة روتانا”.

واختُتم البيان بالقول: “استلمت مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، وعندما وجدت روتانا أن المطربة تنتج أغاني وتسربها ثم تتوالى الاتهامات مع المحيطين بها عمّن سرب أغانيها، اضطرت الشركة لرفع الدعوى الرقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، والمقيدة استئنافياً برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهر، وأصدرت المحكمة بجلسة 16/5/2023 حكمها بعد ثبوت تقاعس المطربة وإخلالها بالتزاماتها في التعاقد على مدى خمس سنوات وتصفية الشركة المملوكة لها وإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة شركة “لامير” مع إلزام شيرين عبد الوهاب بشخصها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه”.

وفي وقت سابق، حذّرت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، الفنانة شيرين عبد الوهاب من التعاقد مع أي شركات أخرى، وأنها إذا تعاقدت مع أي شركة أخرى سيتم مقاضاتها واتّهامها بالنصب.