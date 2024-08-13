نادية الجندي تعود لجمهورها قريباً.. وهذه رسالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات” الذي تقدّمه الإعلامية سهير جودة عبر قناة “النهار”، كشفت الفنانة نادية الجندي عن استعدادها للعودة الى جمهورها بعمل فني جديد، بعد غياب أربع سنوات، منذ تقديمها آخر مسلسل لها “سكر زيادة”.

وقالت الجندي إن ردود فعل جمهورها على الصور التي تشاركهم بها تمدّها بالطاقة وترغّبها في العودة إليهم بأعمال تنال إعجابهم، مضيفة: “بقول لجمهوري اطّمنوا أنا راجعة ليكم بحاجة كويسة هتعجبكم”.

وكشفت الجندي كواليس جلسة التصوير التي أجرتها أخيراً في الساحل الشمالي بالقول: “أنا عوّدت جمهوري كل صيف إني أشاركهم بصور جديدة مفرحة تخليني أتواصل معاهم، وهمّا وحشوني جداً”. وتابعت: “بما إني لم أتواجد السنة دي بعمل، بحب دايماً أصبّح على جمهوري من أماكن جميلة، وأدّيهم طاقة إيجابية وأشوف ردود الأفعال، وحب الجمهور بيدّيني الطاقة كأني عملت عشرة أعمال ناجحة”.

وكانت نادية الجندي قد أثارت إعجاب جمهورها بجلسة تصوير جديدة من الساحل الشمالي، ظهرت فيها بفستان أخضر مكشوف الكتفين مع قبّعة كبيرة، وتركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها، وطبّقت مكياجاً بألوان هادئة.

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي الفنية، مسلسل “سكر زيادة”، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي المرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة.