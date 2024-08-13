شبح الغياب يطارد محمد إمام مجدداً.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الفنان محمد عادل إمام خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “حمزة” الذي ينتمي الى الدراما الصعيدية حيث يتناول حياة شاب يعيش في قرى الصعيد، وتنقلب حياته رأساً على عقب في إحدى الليالي، إلا أن شبح الغياب عن الموسم المقبل يطارده، خاصة أنه لم يتقرر بعد فريق العمل الذي يخوض معه المسلسل، كما أن السيناريست محمد صلاح العزب لم ينتهِ بعد من كتابة سيناريو المسلسل الذي من المقرر أن يُخرجه حسين المنباوي.

وكان محمد إمام قد تعرّض للموقف نفسه في العام الماضي، حيث بقي حتى وقت قريب من حلول شهر رمضان خارج السباق إلى أن فاجأ الجمهور بالإعلان عن خوضه الماراثون الرمضاني بمسلسل “كوبرا” المكوّن من 15 حلقة ليلحق بالقطار في اللحظات الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفاً هذا العام حيث لا يزال الوقت مبكراً للإعلان عن الخروج من الموسم الرمضاني أو الانضمام إليه.

مسلسل “كوبرا” تدور أحداثه في إطار دراما شعبية يتخللها العديد من المواقف الكوميدية والأكشن، ويشارك في بطولته: مجدي كامل، محمد ثروت، كزبرة، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي…، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.