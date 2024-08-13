صحف تركية تكشف علاقة كيفانش تاتليتوغ بأشهر رجل عصابات في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الصحف التركية ان النجم كيفانش تاتليتوغ يتحضر لتصوير مسلسل جديد يجسد خلاله شخصية “نجدت إلماس” الذي يعد أحد أشهر رجال العصابات في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن النجم المشهور في الوطن العربي بشخصية “مهند” لن يكتفي بالتمثيل في المسلسل الذي لم يتم اختيار اسمه بعد، بل سيشارك في الإنتاج من خلال شركة “كامبيون” التي يملكها، إلى جانب شركة “آي يابيم” التي قدم معها آخر أعماله في المسلسل التلفزيوني “العائلة”.

ويعكف على كتابة سيناريو المسلسل الكاتب ليفينت كانتيك، مستوحياً الأحداث من السيرة الذاتية لنجل نجدت إلماس التي حملت عنوان “كان والدي رجل عصابة، لكنني كنت طفلا”، حيث يدور العمل في إطار من الجريمة والمغامرة في ستينيات القرن الماضي في تركيا.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية قبل عرضه على شاشة التلفزيون.

وأكدت الصحف ان العمل سيكون مشوقاً وسيتطرق إلى الجوانب الإنسانية من حياة إلماس المشهور بأنه رجل العصابات الأول في تركيا، نظرا لحدة ذكائه وجاذبيته، وسيتم إختيار باقي النجوم في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

يذكر أن نجدت إلماس ولد في عام 1935 لعائلة فقيرة تعيش في قونيا، لكنه قرر الهرب من بيته وهو في عمر الـ12 لكسب المال فترك دراسته في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول وهو في السنة الدراسية الثانية وبدأ رحلة العمل كعصابات ونال شهرته الراسعة من سرقة للبنوك في إسطنبول، وعرف أيضاً بعلاقاته البارزة في عالم الجريمة.