قيود أمنية صارمة في حفل تايلور سويفت في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بسبب التهديدات الأمنية والقلق من حدوث أي عمل تخريبي، فرضت إدارة “استاد ويمبلي” قيوداً صارمة تتعلق بحجم حقائب معجبي النجمة تايلور سويفت، الذين يخطّطون لحضور حفلاتها المقررة في لندن.

وأثار هذا القرار ضجة كبيرة في الإعلام البريطاني، وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المغنّية العالمية ستقدّم 5 حفلات في الملعب في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 آب (أغسطس)، لافتةً إلى أن إدارة الاستاد فرضت قيوداً صارمة على الحقائب المسموح بإدخالها الى الحفل.

وأوضحت أن الحقائب يجب أن تكون صغيرة ولا يتجاوز حجمها الـ A4 (297 مم × 210 مم × 210 مم).

ونقلت الصحيفة بيان الإدارة الذي أكد أن الحقائب الأكبر من هذا الحجم، أو تلك التي لا تتماشى مع القواعد لن يُسمح لصاحبها بالدخول إلى الحفل، كما ذكرت أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز السلامة وتسريع عملية الفحص الأمني.

أما بالنسبة الى البضائع الخاصة التي تُشترى يوم الحفل، فإن المنظّمين سيحرصون على تعبئتها في أكياس بلاستيكية شفّافة، تسهّل إدخالها إلى الملعب.

في حين أن البضائع المشتراة من خارج الاستاد سيتم وضعها في أكياس مُحكمة، ويُمنع فتحها قبل الدخول الى الحفل.

يُذكر أن تايلور سويفت ألغت حفلاتها الأخيرة في العاصمة النمسوية فيينا، بذريعة وجود تهديدات أمنية، من دون أن يُصار إلى نشر أي أدلة على ذلك.