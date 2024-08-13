آسر ياسين يردّ على تقليد هذا الفنان له.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان آسر ياسين على مطرب المهرجانات كزبرة بعد ممازحة الأخير له وتقليده في إحدى وضعيات التصوير، وكذلك الأزياء التي اعتاد آسر ياسين ارتداءها في أغلب صوره، والتي نشرها أخيراً عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”.

ونشر كزبرة عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة بدا فيها وهو يرتدي بنطلوناً أبيض، وقميصاً أسود مفتوح الصدر، وعلّق عليها قائلًا: “آسر ياسين الجاي”.

وأعاد آسر نشر صورة كزبرة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلًا: “أنا نفسي افتكرتني أنا”.

وتفاعل العديد من نجوم الفن مع منشور كزبرة، بتعليقات كوميدية، كان أبرزها: “أنتَ أحلى”.

يُذكر أن آسر ياسين يُعرض له حالياً فيلم “ولاد رزق 3” في دور السينما، والذي تصدّر قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وكشف آسر في تصريح خاص لـ”لها” عن سعادته البالغة بمشاركته في الفيلم قائلاً: “مشاركتي في فيلم “ولاد رزق 3″ شكّلت إضافة كبيرة الى مشواري الفني، واستمتعت بالعمل مع كل هؤلاء النجوم، على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في التصوير”. وأضاف: “ردود الفعل على شخصية “الشايب” التي قدّمتها في الفيلم فاقت توقعاتي، وطالبني الكثير بتقديمها في عمل منفرد، وبالفعل هناك تفكير في صنع عمل عن شخصية الشايب”.

أما عن رأيه بالمشاركة في الجزء الرابع من الفيلم، فقال آسر ياسين: “أتشرّف بذلك، خاصة أن الجمهور يحب فيلم “ولاد رزق 3″”.

وأشاد آسر ياسين بدعم المستشار تركي آل الشيخ للفيلم، قائلاً: “هو شخص محبّ للفن وداعم لكل الفنانين، ولولا دعم هيئة الترفيه لفيلم “ولاد رزق 3″، لما كنا شاهدناه بهذه الجودة التي تضاهي أعمال هوليوود”.