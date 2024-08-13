هكذا روج أوس أوس لمسرحيته الجديدة "التليفزيون" قبل عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، لمسرحيته الجديدة "التليفزيون" استعدادا لعرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر عرضها ابتداءا من يوم 15 حتى 17 أغسطس.

ونشر "أوس أوس"، بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "استنونا في مهرجان العلمين الجديدة في مسرحية التليفزيون، من يوم 15 لـ 17 أغسطس.. هنستناكم وإن شاء الله تتبسطوا، العالم علمين".

مسرحية "التلفزيون" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وإخراج محمد الصغير.

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