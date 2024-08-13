شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل سنة وأنتى طيبة يا كبيرة العيلة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النجمة صابرين بعيد ميلاد والدتها عبر منشور على حسابها بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "كل سنة وأنتي طيبة يا ماما يايومه ياماتى سلاماتى احتراماتي قبلاتى، يا كبيرة العيلة واللي شايلة الشيلة من زمان وعلمتينا يعنى إيه نحافظ على صلة الرحم والحنية تكون إزاى والتربية تبقى إزاى والعطاء يتعمل إزاى والصح صح والغلط غلط".



صابرين تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وأضافت صابرين في كلماتها عن والدتها في عيد ميلادها: "ساعات كنا مابنسمعش الكلام لكن كل ما بنكبر وتعدى الأيام بنكتشف أنك عندك حق في كل كلمه قولتيها، ربنا يخليكى لينا وتحمينا بكلامك الموزون وأفعالك للخير يا صاحبة الفضل بعد ربنا علينا جميعا".

يذكر أن صابرين فى رمضان الماضى مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشفت صابرين خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 مؤخراً عن كواليس مسلسل مسار إجبارى قائلة: "كنت عايشة نفس قصة مسار إجباري في الحقيقة علشان كده الناس صدقتني".

وتحدثت صابرين عن قصة حبها مع زوجها الحالي للمرة الأولى موضحة: "قصة حب بدأت قبل 32 عامًا بالتحديد، ووقتها كنت أقدم فوازير والتقيت بزوجى للمرة الأولى ووقتها تولد الإعجاب بيننا"، وبعد مرور تلك السنوات ووجود إعجاب بيننا وقصة حب في فصل من حياتنا بدأ بعدها كل مننا في مسار حياته فهو تزوج وأنا أيضًا، ثم انفصلنا لأتلقى مكالمة منه يخبرني بوجوب زواجنا بعد تلك السنوات".