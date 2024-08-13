شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن أعضاء لجنة مشاهدة واختيار أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بالدورة الرابعة عشرة بدأت عملها، بعد الإعلان عن استقبال الأفلام بداية من يوم 1 أغسطس، وتم إطلاق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربع الرئيسية: مسابقة الأفلام الطويلة ( روائية وتسجيلية وتحريك ) ومسابقة الأفلام القصيرة ( تسجيلي / روائي / تحريك ) ومسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا)، والمسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دراسي السينما في مصر.

وكشفت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان عن أعضاء لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بالدورة الرابعة عشرة قائلة: تتكون اللجنة هذه الدورة من سينمائيين متعددي التخصصات وهم : المخرج أحمد رشوان، الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، المونتيرة والكاتبة صفاء الليثي، السيناريست شهيرة سلام، والسيناريست سيد فؤاد، ويستمر استقبال الأفلام على موقع المهرجان حتى 30 أكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.

عزة الحسينى: المهرجان يهتم ببناء شراكات مع سينمائيين أفارقة

وقالت عزة الحسيني "المهرجان يعمل من خلال محورين، المحور الأول هو الاهتمام ببناء شراكات مع السينمائيين الأفارقة، والمحور الثاني هو دعم صناع الأفلام الشباب في جمهورية مصر العربية .



لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية

الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق يوم 9 يناير وتستمر حتي يوم 14 يناير 2025، بمدينة الأقصر جنوب مصر، والرئيس الشرفي للدورة المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، والمهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهى منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري وشركة أفلام مصر العالمية.