شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض الأجنبية والعربية بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، 23 عرضا مسرحيا للمشاركة في الدورة الـ31، والتى ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2024، وتكونت اللجنة التى قامت بمشاهدة واختيار العروض المشاركة (اللجنة العليا للمهرجان) من الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعى المنسق العام للمهرجان، والأستاذة الدكتورة دينا أمين والأستاذ الدكتور أيمن الشيوى (مديرا المهرجان)، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء يحيي الطاهر، والمخرج أحمد البوهي، ومقرر اللجنة مارينا جلبي.



لجنة المشاهدة واختيار العروض في المهرجان





300 عرض مسرحى شاهدتها لجنة المشاهدة والاختيار.. واللجنة العليا اختارت 23 عرضا

شاهدت اللجنة العليا لـ " مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي " ما يقرب من ( 300 ) عرض من العديد من الدول العربية والأجنبية، واختارت اللجنة من الدول العربية 10 عروض مسرحية هي : " بوتكس" من المملكة الأردنية الهاشمية ، " شجرة اللبان " موشكا، من سلطنة عمان، "تاء التأنيث ليست ساكنة" من العراق، " الألباتروس" من تونس، " فطائر التفاح" من المغرب، " صمت" من الكويت، " قرط" من تونس، "الظل الأخير " من السعودية، " معتقلة" من فلسطين، "زغرودة" من الإمارات.



العروض المشاركة (7)



العروض المشاركة (8)



العروض المشاركة (9)

10 عروض أجنبية و10 عربية و3 عروض على الهامش من السعودية والإمارات والعراق

أما عروض الدول الأجنبية فقد اختارت اللجنة منها ( 10 ) عروض مسرحية هي : " Autorretrato" من الاكوادور ، " Medea Treno" من أسبانيا، " WOUND" من ألمانيا، " Salon" من المجر، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW، من الهند، "Celebrators" من اليونان، " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon"، من اليونان، " Elevator" من رومانيا، " Water" من جنوب أفريقيا، "Bab(b)el" من ألمانيا، كما قامت اللجنة باختيار ثلاثة عروض تعرض على هامش المهرجان هم " إبرة" من الإمارات، وعرض" حكاية درندش" من العراق، وعرض" ضوء " من السعودية.



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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنعقد دورته المقبلة خلال الفترة من ( 1 إلي 11 سبتمبر 2024 )، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة المصرية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.