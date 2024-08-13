شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة رقصات مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين: أتمنى عرضها لمالا نهاية والان مع تفاصيل الخبر

قالت خديجة العرقان مصممة عرض الشهرة للمخرج خالد جلال، والذى تم عرضه مؤخرا فى مهرجان العلمين الجديدة، خلال ندوة تكريم فريق العرض فى الخليج 365: "العمل دائما مع المخرج خالد جلال له حالة خاصة، ففى كل مرة أعمل معه أتعلم منه الكثير، وروح العرض تكون مختلفة، وجميعنا نعمل بروح العائلة ونخاف على العمل بقلوبنا، ونتعاون سويا حتى يخرج العرض بأفضل شكل.

وتابعت خديجة العرقان: في عرض الشهرة تواصل معنا الأستاذ خالد وبدأ في شرح تفاصيل العرض، وبالنسبة لي أبدأ عادة العمل في النهاية بعد كتابة الأغاني وتلحينها وكذلك غنائها، ثم أبدأ أنا في التصميم للرقصات، ولكن يحاول زملائي سواء الشاعر أو الملحن في مساعدتي بشكل كبير حتى لا يكون الوقت ضيقا بالنسبة لي، بالإضافة إلى أن الممثلين كانوا ملتزمين بشكل كبير، فأنا سعيدة للغاية بالعمل مع الأستاذ خالد وأتمنى عرض مسرحية الشهرة لمالا نهاية.

‎مسرحية الشهرة عرض استعراضي للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.