شكرا لقرائتكم خبر عن الصفا الثانوية بنات.. على ربيع يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد بتوقيع السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم على ربيع تحضيرات أحدث أفلامه السينمائية التى تحمل اسم "الصفا الثانوية بنات"، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج محمود أمين، وإنتاج أحمد السبكى، حيث اجتمع السبكى مع على ربيع للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل قبل انطلاق تصويره، واختيار باقى فريق الممثلين واختيار البطلة النسائية أمامه.

يشار إلى أن على ربيع قدم آخر أعماله فيلم عالماشى بطولة، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأساً علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين