نجم إيطاليّ يعتذر إلى الشّعب الجزائري بعد حملة التنمّر التي طالت بطلة الملاكمة إيمان خليف

إعتذر الممثّل الإيطاليّ ميكيليّ مورونيّ، إلى الشّعب الجزائري وإلى بطلة الملاكمة الجزائريّة إيمان خليف، بعد أن شكّك بأنوثتها في وقت سابق ووصفها بالرّجل.

في التّفاصيل، قدّم نجم فيلم “٣٦٥ يوم” (365 Days)، اعتذاره علنًا عبر “إنستغرام ،”إذ إعتذر عن نشر صورة تزعُم أنّ مباراة “خليف”، ظلمت الإيطاليّة أنجيلا كاريني. مشيرًا إلى أنّه تسرّع في التّعليق دون أن يثقّف نفسه عن الأمر جيّدًا، مؤكّدًا على اعتذاره إلى الشّعب الجزائريّ، إن كان قد أهانه.

وتابع “موروني”، قائلًا إنّه يؤمن أنّ الإنسان، من الممكن أن يُخطئ، لكن الأهمّ من أيّ شيء هو الإعتراف بالخطأ، مضيفًا :” أرسل حضنًا كبيرًا لـ إيمان”.

نذكر أنّ سلسلة اعتذارات وُجّهت لإيمان، من أبطال رياضيين ومشاهير اتهموها في وقت سابق بأنّها رجل، وذلك بعد أن أعلن محاميها الخاصّ في بيان رسميّ، أنّ إيمان ستقوم بتقديم شكوى قضائيّة بتهمة “التحرش الإلكتروني الجسيم”، بعد أن كانت ضحيّة جدل حول هويتها الجنسيّة.

وقال نبيل بودي، محامي “خليف”، في بيان رسميّ: “بعد فوزها للتوّ بميداليّة ذهبيّة في دورة الألعاب الأولمبيّة باريس ٢٠٢٤، قرّرت المُلاكمة إيمان خليف، خوض معركة جديدة معركة العدالة والكرامة والشّرف”.

وأضاف أنّ الملاكمة الجزائريّة “تقدّمت فعليًّا بشكوى بشأن أعمال التّحرّش الإلكترونيّ الجسيمة، إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكترونيّ التّابع لمكتب المدعي العام في باريس”، مؤكّداً أنّ التّحقيق الجنائيّ هو الذي سيحدّد من الذي بدأ هذه الحملة العنصريّة والجنسيّة والكارهة للنساء”.

نذكر أنّ إيمان خليف، كانت قد تعرّضت لحملة تنمّر شرسة، إثر فوزها بربع النّهائيّ في الملاكمة في أولمبياد باريس وذلك بعد أن تغلّبت على الإيطاليّة أنجيلا كاريني، إذ تمّ اتهامها بالتحول الجنسيّ وبأنّها رجل وليست أنثى.

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في حين دافع العديد من المشاهير العالميّين والعرب عن “خليف” ودعموا نجاحها وعزيمتها على التّحدي والمواجهة، كما أدانوا حملات التّنمّر المغرضة والتّعليقات المؤذية التي تعرّضت لها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، كما باركوا لها على الفوز بالميداليّة الذهبيّة، عن فئة ملاكمة السيدات تحت وزن ٦٦ كيلوغرامًا، بعد ان تخطّت بقوة وعزيمة جميع منافساتها.