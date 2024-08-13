رحمة رياض تتحدث عن الأمومة.. لهذا السبب تخفي ملامح ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّت النجمة رحمة رياض الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وقدّمت أخيراً حفلاً ضخماً في بيروت، وعبرت في الكواليس عن سعادتها بهذا الحفل وبأنها تأتي للغناء في لبنان من دون التفكير بأي شيء آخر.

وتحدثت الفنانة العراقية في لقاء صحافي عن مشاعر الأمومة، والإحساس الذي يلازمها عند السفر والابتعاد عن ابنتها، فقالت: “ملامح وجه ابنتي عالية تشبه ملامحي، وأشعر أنها تمتلك نفس صفاتي، ولا أبالغ إذا قلت إنني أشعر بتعب نفسي وأبكي إذا اجبرتني ظروف العمل على السفر والابتعاد عنها”.

وعن إخفاء ملامح الطفلة على السوشيال ميديا، قالت رياض: “متمسكة باحترام هذا الموضوع، وسأحافظ على خصوصيتها قدر الإمكان”.

وعن سبب اختيار إيموجي حبّة “فراولة” لإخفاء وجه الطفلة، قالت رحمة رياض: “هي دلعها فراولة، لذلك اخترت إخفاء وجهها بهذه الطريقة”.

وأحيت الفنانة العراقية حفلاً غنائياً على مسرح “الفوروم دو بيروت”، مساء الأحد الماضي، مع النجمين جورج وسوف وآدم رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان.

وقدمت رحمة رياض في الحفل مجموعة من الأغاني العراقية والخليجية واللبنانية، وتأثرت وبكت خلال غنائها “بحبك يا لبنان” وسط تفاعل كبير من الجمهور.