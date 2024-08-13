دعوى قضائية ضد ديفيد كوبرفيلد بسبب إهماله شقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه الساحر العالمي ديفيد كوبرفيلد دعوى قضائية من مجلس إدارة إحدى الشقق السكنية في مدينة نيويورك، تضمنت مطالبة بأكثر من 2.5 مليون دولار، لإصلاح الأضرار التي لحقت بالوحدة السكنية.

وبحسب وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع “Us Weekly”، يزعم مجلس إدارة المبنى أن الساحر “حطم” وحدته في المبنى قبل أن يهجرها عام 2018.

وبعد مغادرته الوحدة، قيل إن كوبرفيلد البالغ من العمر 67 عاماً “فشل في صيانة الصمامات والأنابيب والمعدات الميكانيكية الأخرى التي تخدم وحدته”. ونتيجة لذلك، تعرض الجيران السابقون وأجزاء أخرى من المبنى لأضرار.

وأدرج مجلس إدارة الشقة في مستندات المحكمة صوراً من عقار كوبرفيلد تظهر أضراراً جسيمة لحقت بسجاد الوحدة والجدران والسقف وحوض الاستحمام وغيرها.

قال جوشوا ستريكوف، محامي مجلس إدارة مجمع غاليريا السكني، في بيان أصدره يوم الإثنين: “الصور الواردة في الشكوى تتحدث عن نفسها، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح”.

وأضاف: “يأمل مجلس الإدارة في أن يقوم السيد كوبرفيلد بإنصاف المبنى وإنصاف وحدته، وسنتابع الدعوى القضائية في الوقت الحالي”.

وردّ كوبرفيلد على هذه القضية، قائلاً إنها “مطالبة تأمين بسيطة”.

وقال متحدث باسم كوبرفيلد: “الصور الواردة في الدعوى القضائية لا تعكس الوضع الحالي للشقة. هذه مسألة تخصّ المحكمة، وسيتمّ التعامل معها في المحكمة”.

توصف وحدة كوبرفيلد بأنها “بنتهاوس” متعدّدة الطوابق في الطابق 54 من المبنى. وقد اشتراها في تشرين الأول (أكتوبر) 1997 مقابل 7.4 ملايين دولار تقريباً.