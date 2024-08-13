فينس فون يحصلى على نجمته بممشى المشاهير في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كُرّم الممثل والمنتج الأميركي فينس فون بنجمة تحمل اسمه على ممشى المشاهير في هوليوود، أمس الإثنين، واحتفل بحضور زوجته كيلا وطفليهما، لوكلين (13 عاماً) وفيرنون (11 عاماً)، بهذا الإنجاز اللافت في مسيرته المهنية.

ووقفت العائلة لالتقاط الصور معاً على ممشى هوليوود الشهير في ظهور نادر لأطفال فون. وظهر الزوجان مبتسمين على الممشى، بينما وقف طفلاهما إلى جانبهما، وكان فيرنون يرفع لوحة والده التي تحمل النجمة.

وووجّه فون تحية خاصة إلى عائلته أثناء قبوله التكريم، وعبّر عن حبّه وامتنانه لهم، واصفاً إيّاهم بأنّهم “أهمّ شيء في العالم بالنسبة إليّ”.

وقال: “زوجتي الجميلة كايلا: أنا سعيد للغاية لأنك معي الآن. أنا ممتن للغاية لك ولهذين الطفلين الجميلين ولكلّ الضحكات التي نتشاركها معاً”.

وقال مازحاً: “أنتم لستم مربحين بقدر ما يربحني هذا النوع من الأشياء، ولا تمنحوني إمكانية الوصول إلى هذا النوع من الأشياء، ولكن مع كلّ ما قيل، أنتم الأهمّ وأنا أحبّكم كثيراً. إنه لأمر رائع أن تكونوا معي يا رفاق”.