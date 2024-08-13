بعد تألقه في “الحشاشين”.. كريم عبدالعزيز خارج الموسم الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل المصري كريم عبدالعزيز عدم مشاركته في أي مشاريع فنية جديدة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك بسبب حزنه العميق على فقدان صديقه المنتج حسام شوقي، الذي توفي مع ثلاثة منتجين آخرين في حادث سيارة مأساوي في الثالث من آب (أغسطس) الماضي.

وفي تصريحات تلفزيونية خلال مشاركته في فعاليات مهرجان العلمين المقام حالياً في الساحل الشمالي، أوضح عبدالعزيز أنّه كان يخطّط بالفعل للمشاركة في الموسم المقبل، بخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الحشاشين” الذي عُرض في الموسم الماضي، وكان دافعاً له للتفكير في مشروع جديد. إلّا أنّ وفاة حسام شوقي، المنتج بشركة سينرجي والذي كان من المقرّر أن يتعاون معه في العمل الجديد، دفعته للتراجع.

تعاون عبدالعزيز مع المنتج الراحل في مسلسله الأخير “الحشاشين”، حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أنّه كان له دور كبير في نجاح العمل من خلال توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإخراجه بهذه الصورة التي نالت إعجاب الجمهور.

يُذكر أنّ المنتجين الأربعة في شركة سينرجي، وهم حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج، والمنتجون الفنيون فتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، لقوا حتفهم في حادث سير مأساوي على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، نتيجة انقلاب سيارتهم بسبب السرعة الزائدة، ما أدّى إلى احتراقها ووفاتهم. وقد شكّل هذا الحادث فاجعة كبيرة في الوسط الفني، حيث قدّم الراحلون العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.

من جهة أخرى، انتهى عبدالعزيز من عرض مسرحيته “السندباد” في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجانها، وذلك في إطار التعاون الفني بين الهيئة العامة للترفيه المنتجة للمسرحية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولة عن تنظيم المهرجان.