تعليق جديد من مخرج فيلم "الملحد" بعد أنباء منعه من العرض بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

علق المخرج محمد العدل الشهير بـ "ماندو"، على جدل وأنباء منع فيلمه السينمائي "الملحد" من العرض بالسينمات.

وكتب العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفكر يتواجه بالفكر مش بالمنع، والحكم للناس".

وفي تدوينة سابقة، كتب ماندو العدل مخرج فيلم "الملحد": "المنع مش حل".

على جانب آخر، كشف أحمد السبكي منتج "الملحد" حقيقة منع عرض فيلمه السينمائي الجديد "الملحد" بالسينمات بعد تدوينة مخرجه ماندو العدل والتي أثار من خلالها حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم إتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

وفي تصريح سابق، قال أحمد السبكي ببرنامج "ET بالعربي" بشأن ما أثير حول الفيلم: "مفيش منع خالص.. الفيلم إتاجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

وتعرض فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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