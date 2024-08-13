"علمتينا نحافظ على صلة الرحم".. هكذا احتفلت صابرين بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة صابرين، متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بعيد ميلاد والدتها، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 13 أغسطس.

ونشرت صابرين، صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا ماما يايومه يا ماتي سلاماتي، احتراماتي، قبلاتى، يا كبيرة العيلة واللي شايلة الشيلة من زمان وعلمتينا يعنى إيه نحافظ على صلة الرحم والحنية تكون إزاى والتربية تبقى إزاي والعطاء يتعمل إزاي والصح صح والغلط غلط".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال صابرين كان مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، وخاض بطولته أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جورى بكر، مي الغيطى، رشدي الشامي، وإخراج نادين خان.

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