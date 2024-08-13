قبل طرحها.. مي سليم تروج لأحدث أعمالها الغنائية "أخينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة مي سليم، لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "أخينا" والمقرر طرحها يوم 15 أغسطس الجاري.

ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام"، وعلقت: "أغنية أخينا يوم 8/15 على جميع منصات الموسيقى".

يذكر أن، مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، حيث حلت كضيفة شرف في مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

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