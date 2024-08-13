من المصيف.. ريم سامي تنشر صورة لها مع صديقتيها أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع صديقتيها خلال استمتاعهم بالعطلة الصيفية.

ونشرت ريم، الصورة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في 17 مايو الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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