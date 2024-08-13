بـ"فستان قصير"..نسرين طافش تنشر جلسة تصوير جريئة وسط البحر والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا بعشق اليخت، صباح النور والجمال".

وظهرت "طافش" داخل اليخت بإطلالة صيفية جريئة ومميزة ارتدت خلالها فستان قصير باللون البرتقالي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أجمل وأحلى من عروسة البحر، يسعدلي صباحك، ملكة جمال الكون، صباح الفل والياسمين، الجمال عدى الكلام، عروسة البحر، حورية".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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