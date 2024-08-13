فن ومشاهير

"جريئة".. حلا شيحة تنشر صورة لها أمام البحر من المصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

ونشرت حلا، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "متوهجة".

وظهرت حلا شيحة في الصورة بإطلالة جريئة من أمام البحر.

يذكر أن، حلا شيحة قررت مؤخرا العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد ابتعاد واعتزال دام لعدة أعوام، وشاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي.

حلا شيحة (1)

حلا-شيحة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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