هكذا احتفلت ابنة أصالة نصري بعيد ميلاد زوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، بعيد ميلاد زوجها، ونشرت صورًا تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ابنة أصالة، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا ملكي، الرجل الذي اخترته لأقضي معه بقية الأبدية.. لقد جلبت لي أفضل هدية في حياتي وملأت حياتي بالسعادة والحب".

وأضافت: "أتمنى أن نقع في حب بعضنا البعض كل يوم، ولا ننتظر احتفالًا يذكرنا بذلك، لأن كل يوم هو هدية بين ذراعيك.. بحبك يا غالي".

وكانت أصالة نصري، أعلنت عن استقبال حفيدتها الأولى من ابنتها شام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" يوم 24 ديسمبر الماضي.

يذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية "صندوق" من كلمات الشاعر رامي قحطان كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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