بـ "إطلالة جريئة".. إنجي المقدم تنشر صورا من إجازتها الصيفية والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وظهرت إنجي، في الصور بإطلالة جريئة مرتدية "توب أسود، وجيبة قصيرة باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات متابعيها، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله" ، "جميلة أوي" ، "الجمال مش معقول" ، "حبيبتي القمر" ، "ملكة".

يذكر أن، آخر أعمال إنجي المقدم، فيلم "كاملة" الذي تم عرضه على "نتفليكس" ودارت أحداثه عن شخصية طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها، حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة في من حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

وشارك في بطولته سلوى عثمان، مي الغيطي، لطفي لبيب، وآخرين، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ساويرس.

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