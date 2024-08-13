شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمى سمير غانم زوجان على خشبة مسرح مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يجسد النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم دورى زوجين خلال أحداث مسرحيتهما التليفزيون، المقرر عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بعد غد الخميس 15 أغسطس ولمدة 3 ليال على مسرح U Arena، ليكونا زوجان في الحقيقة وعلى خشبة المسرح كذلك.

تدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

وكان النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم قد روجا للمسرحية تمهيداً لعرضها في مهرجان العلمين الجديد، حيث نشر الثاني بوستر المسرحية على حسابهما بإنستجرام وعلقا: "مسرحية التليفزيون في مهرجان العلمين الساحل الشمالي انشاء الله يوم 15 و 16 و 17 أغسطس".

مسرحية التليفزيون تُعرض في الدورة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.