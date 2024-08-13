شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تحتفى بالدكتور أشرف زكى بعد تكريمه من مهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بالدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، بمناسبة تكريمه في مهرجان جرش الدولى بالأردن، وسط تصفيق كبير من الحاضرين وأعضاء المجلس أبرزهم، منير مكرم، أحمد سلامة، أيمن عزب، وغيرهم.

وقال الفنان ياسر صادق خلال الاحتفالية التي يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية لتكريم الدكتور أشرف زكي بعد تكريمه من مهرجان جرش بالأردن: هو يوم اعتراف بالوفاء لنقيبنا العظيم وبنكرمه في المكان اللي هو جابه لينا وهو نادس النقابة.

وتابع ياسر صادق: تكريم نقيبنا دكتور أشرف زكي من مهرجان جرش بالأردن تكريم لنا جميعا لأن أشرف زكي لا يمثل تفسه ولمنه يمثل الفن المصري.

وعبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالاحتفالية التي يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية قائلا: شكرا لهذه اللافتة الجميلة مؤكدا: سعيد بتكريمي من أسرتي وبيتي نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف أشرف زكي: أنا بشكر الشركة المتحدة سواء لما يحدث في مهرجان العلمين أو موسم الرياض لأنه جعلوا الأرض خصبة للفنان المصرى والعربى وشكرا للدور العظيم اللى بتقدمه الشركة المتحدة وأنا بتشرف بوجودي بنقابة المهن التمثيلية سواء أعضاء مجلس إدارة النادي أو مجلس دار المسنين ويارب يقدرنا على استكمال مشوارنا بقدر الثقة اللي أخدناها منكم.