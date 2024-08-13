شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة هالة جلال رئيساً لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قراراً وزارياً بتولى المخرجة هالة جلال رئاسة الدورة الـ26 لـ مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر.

جاء القرار بناء على مذكرة ترشيح مقدمه من الدكتور حسين بكر بتولى هاله جلال رئاسة المهرجان، وذلك لخبراتها الكبيرة فى صناعة الأفلام والمهرجانات.

يذكر أن هالة جلال مخرجة وكاتبة ومنتجة شاركت فى تأسيس "سمات" أول شركة لدعم الإنتاج الشاب المستقل في مصر والمنطقة العربية إدارتها لمدة عشر سنوات، أنتجت خلالهم أكثر من 100 فيلم وثائقي وقصيرة شاركوا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية، رئيسة مهرجان قافلة السينما العربية الأوربية لمدة ثلاثة سنوات.

تبنت هالة جلال مشروع التعليم السينمائي المستقل فكانت من أوائل من أقاموا ورش تعليم السينما الحرة، المدير الفني لمهرجان المرأة بأسوان لعام واحد، أسست مشروع ملتقي الفيلم الذي شارك بمهرجان اسوان والجونة لعامين، عضوة في لجان تحكيم واختيار دولية ومحلية، محاضرة سينمائية دولية ومحلية.

للمخرجة هالة جلال كتابات صحفية منشورة وروائية قيد النشر، أخرجت عدة أفلام تسجيلية أشهرها الشوك، دردشة نسائية، الحائز علي الجائزة الفضية بمهرجان روتردام العربي، آخر أفلامها "من القاهرة" الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.