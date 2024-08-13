مصطفى شعبان صعيدي لأول مرة في موسم رمضان 2025

تعاقد الفنان مصطفى شعبان على المشاركة في موسم رمضان المقبل 2025، وذلك بعد تألقه في الموسم الماضي بـ مسلسل المعلم، والذي حقق نجاحا كبيرًا داخل وخارج مصر.

قصة مسلسل مصطفى شعبان في رمضان 2025

أن الفنان مصطفى شعبان يقدم مسلسل صعيدي في موسم رمضان 2025، وهي المرة الأولى التي يقدم الفنان عملا باللهجة الصعيدية منذ بداية دخوله الفن، وأن الشركة المنتجة تنهي جميع التعاقدات والتحضيرات النهائية لبدء التصوير قريبًا استعدادًا للمنافسة بموسم رمضان 2025.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية هو مسلسل بعنوان المعلم، وعرض في موسم رمضان الماضي 2024، وضم كلا من: انتصار، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، أحمد بدير، مفيد عاشور، حسن العدل، حجاج عبد العظيم، أحمد الحلواني، هشام عطوة، سهر الصايغ، عبد العزيز مخيون، نبيل نور الدين، مصطفى حشيش.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم، حول شخصية المعلم حامد، الذي يعمل كتاجر سمك ويجسده الفنان مصطفى شعبان، ويسعى المعلم لكسب سمعة مرموقة وتحقيق نجاحا في سوق السمك، حيث يكون ابنًا لأحد أكبر التجار في السوق خلال مجريات الحلقات، ينخرط المعلم في صراعات مع بعض شخصيات المسلسل بغية الانتقام عن والده.

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