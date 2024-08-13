عمرو يوسف يعود إلى السينما بـ«درويش المصري»

يستعد النجم عمرو يوسف للعودة إلى السينما من خلال فيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يعد تجربة جديدة ومثيرة في مسيرته الفنية الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويدور في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث يتحول البطل إلى شخصية شعبية مثيرة للاهتمام.
يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 3" الذي شارك في بطولته النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، والفنان كريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجم كريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، وأسماء جلال، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.
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