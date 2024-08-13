٥٠٠ دولار مقابل لقاء التّركيّ جان يامان… إقرأ التّفاصيل

ضرب الممثّل التّركيّ، جان يامان، موعدًا للقاء معجبيه في أحد الفنادق الفخمة في إسبانيا، بتاريخ ٢١ أيلول/سبتمبر القادم، إذ ستكون تكلفة الحضور للشّخص الواحد نحو (٤٧٠ يورو) او ما يعادل (٥١٣ دولار) خاصّة أنّ “يامان” سيستخدم الأموال التي سيجنيها من هذا اللقاء لدعم مؤسّسته الخيريّة التي أسّسها لمساعدة الأطفال المحتاجين وعلاجهم.

ومن المعروف عن جان يامان اهتمامه بالشّؤون الاجتماعيّة وخطواته الانسانيّة في دعم الأطفال بعدما أسس في وقت سابق جمعيّة لدعم الأطفال في إيطاليا.

كما سبق وأطلق عطرًا خاصًا به وخصّص جزءًا من مبيعاته لجمعيّة الأطفال التي أسّسها في إيطاليا ليثبت أنّ للفنّان دورًا اجتماعيًّا إيجابيًّا إلى جانب فنّه.

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سبق لجان يامان أن تسلّم ضمن مهرجان مونت كارلو السّينمائيّ جائزة افضل مساعد اجتماعيّ وذلك بسبب نشاطاته الخيريّة العديدة.