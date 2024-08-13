فيوليت ابنة بن افليك منحازة لجنيفر لوبيز… اليكم الدليل

شوهدت فيوليت أفليك، البالغة من العمر ١٨ عامًا، ابنة بن أفليك وجنيفر غارنر، تتناول طعام الغداء في لوس أنجلوس، وهي ترتدي فستانًا ورديًّا بلونَين بدا مألوفًا.

الفستان، من تصميم دولتشي آند غابانا، ارتدته لأوًل مرّة زوجة أبيها، جنيفر لوبيز، خلال موعد عيد الحبّ مع بن أفليك في عام ٢٠٢٣.

وبينما ارتدت جينيفر لوبيز (٥٥ عامًا) في البداية فستانًا متوسط الطّول مع حزام من العلامة التّجاريّة الإيطاليّة، إلى جانب حذاء بكعب عالٍ ذهبيّ، اختارت فيوليت مظهرًا أكثر استرخاءً. إذ ارتدت الفستان ذو الرّقبة على شكل حرف V مع حذاء رياضي تميّز بأربطة حمراء وجوارب بيضاء ونظّاراتها المميّزة ذات الإطار الشّفاف.

كما سرّحت شعرها المنسدل على الكتفين وحافظت على الحد الأدنى من مكياجها وأطلّت بمظهر طبيعيّ ووجه جديد.

ليس من الواضح ما إذا كانت فيوليت قد استعارت الفستان مباشرة من خزانة جنيفر لوبيز أم أنّه ببساطة مستوحى من أسلوب زوجة أبيها.

ومع ذلك، فإنّ اختيارها لارتداء الفستان يمكن أن يكون إشارة خفيّة إلى أنّ علاقتهما لا تزال قويّة، حتى مع استمرار انتشار إشاعات عن التّوتّر الزّوجي بين بن أفليك وجنيفر لوبيز.

حظيت جنيفر لوبيز بصيف عصريّ بشكل خاصّ. واحتفلت بعيد ميلادها الخامس والخمسين بفستان لامع وشفاف من ديور، وشوهدت بملابس السّباحة البيضاء المفضّلة لديها.

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على الرّغم من أنّ بن أفليك لم يحضر حفل عيد ميلادها الفخم، إلّا أنّ لوبيز أمضت وقتًا ممتعًا مع فيوليت في وقت سابق من الموسم.

وفي هامبتونز، تمّ تصويرهما وهما تسيران جنبًا إلى جنب، ممّا يُظهر العلاقة الوثيقة بينهما. خلال تلك النّزهة، ارتدت فيوليت بنطالًا مطبوعًا وقناعًا، مما يعكس دعوتها ضد حظر الأقنعة، خاصّة بعد إصابتها بحالة ما بعد الفيروس.