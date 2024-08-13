شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر ورشة وقت الحكاية بمهرجان نبتة، التى تقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس، على موقع تذكرتى ويقدمها عبد الرحمن جاويش وسوسن بدر وأحمد أمين وحاتم صلاح وذلك فى عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة، ولتعليم الأطفال كيف يحكى الحكاية مع النجوم.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.