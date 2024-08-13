شكرا لقرائتكم خبر عن Hero Kid يطرح فى دور العرض المصرية أغسطس الجارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid فى دور العرض المصرية ابتداءً من 14 أغسطس الجارى، الذى يدور فى إطار من المغامرة والفانتازيا والعاطفة العميقة.

تدور قصة فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid عن ليون لي، وهو صبي صغير مشاكس يعيش في قرية Ever Peace عند سفح جبل Chicheng. وعلى الرغم من نواياه الطيبة لعلاج والدته المريضة، فإن تصرفات ليون تجعله مصدر إزعاج في المدينة.

بعد سلسلة من المغامرات الخطيرة، يكتشف ليون أنه تجسيد للتنين الأسطوري أرهات المروض، كما يعلم أن والده مالكولم لي، قد أصيب بلعنة من قبل الشرير جين لينج، ومع تعرض العالم للخطر الشديد، يجب على الأب والابن تقديم التضحية القصوى لهزيمة قوى الشر.

فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid من إخراج تشيجيانج ليو، المعروف بأسلوبه الروائي المتميز والبصري الرائع، يعد فيلم Hero Kid تجربة سينمائية لا تقتصر فقط على الترفيه بل تحمل أيضًا رسالة قوية عن الحب والتضحية وجوهر البطولة الحقيقي، مما يجعله مناسباً للمشاهدة العائلية وعشاق الرسوم المتحركة على حد سواء.