شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح: تجربة السجن كانت منحة لوالدى ولم أره يصلى إلا بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، خلال ندوتها بمقر الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها التى تتزامن مع بداية شهر أغسطس، عن أصعب فترات حياة والدها أثناء دخوله السجن مؤكدة أن تلك الفترة أثرت إيجاباً على والدها الراحل وغيرته بصورة كبيرة.

وقالت هند سعيد صالح خلال الندوة: "بابا تبدل تماماً بعد السجن فيكفى إنى على سبيل المثال ما كنتش بشوفه بيصلى ولكن بعد السجن تغير بصورة تامة وأصبح أقرب لربنا وكأن السجن كان منحة كبيرة له في تلك الناحية".

وأضافت رداً على سؤال أداء الفنان الراحل الحج بعد السجن لأربعة عشر عاماً متتاليا بقولها: "مش الحج بس بابا اتغير فى كل حاجة وصار ملتزما فى علاقته بربنا".

وحرص الخليج 365 على الاحتفال بذكرى الفنان الكبير الراحل سعيد صالح وإهداء درع تكريم لابنته هند سعيد صالح بالتزامن مع ذكراه التي تزامنت مع بداية الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن ذكرى رحيل الفنان الكبير عن عالمنا تتزامن مع الأول من أغسطس 2014، إذ رحل إثر دخوله فى غيبوبة عن عمر يناهز الـ75 عاما، والفرق بين يوم ميلاده ووفاته يوم واحد حيث إنه من مواليد 31 يوليو.

سعيد صالح أثرى بأعماله الحياة الفنية سواء على خشبة المسرح أو الدراما للسينما الذى قدم فيها أفلاما مميزة بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره في العرض المسرحي "هالو شلبي" كوجه جديد ثم مسرحية مدرسة المشاغبين.