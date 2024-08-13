شاهدوا كيف احتفلت ميريام أوزرلي بعيد ميلادها

أحتفلت الممثّلة التّركيّة، ميريام أوزرلي، بعيد ميلادها على طريقتها الخاصّة، إذ نشرت أكثر من صورة من أجواء احتفالها بالمناسبة المميّزة وذلك عبر حسابها على إنستغرام.

ظهرت “أوزرلي” وهي تحتفل بعيد ميلادها ضمن لقطات مختلفة من منزلها والزّينة والهدايا التي تلّقتها وعلّقت: “شكرًا جزيلًا على جميع رسائل عيد ميلادي ومقاطع الفيديو. أحبّكم جميعًا”. (شاهدوا اللقطات)

على صعيد آخر، بدأت منصّة “شاهد” عرض مسلسل جديد بعنوان “حكاية روح” بطولة ميريام أوزرلي..

المسلسل المؤلّف من ثماني حلقات عرّفت عنه منصّة شاهد كالتّالي: “ريان وأوزير: ٢٠ عاما يفصل بينهما، لكنّ حبًا غير تقليديّ يجمعهما في بلدة إيجية، حيث يتحدى قلباهما العمر والمجتمع، متشبّثين بأملهما في السّعادة.”.

يشارك في بطولة المسلسل مريم اوزرلي, بوراك بيركاي اكجول، هيرا كويونجوغلو، جوكاي تركمان وغيرهم.

وكان العمل نفسه قد عُرض على إحدى المنصّات قبل أسابيع بعنوان “رو” أو (RU) الذي أعاد ميريام أوزرلي إلى المسلسلات بعد فترة غياب عن السّاحة الفنّيّة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

المسلسل من إنتاج MEDYAPIM ، وتدور أحداث العمل حول العلاقات والخيانة الزّوجيّة.

نذكر أنّ ميريام أوزرلي حصدت شهرة واسعة في الوطن العربيّ بفضل شخصيّة السّلطانة “هيام” في مسلسل “حريم السلطان” المكوّن من أربعة مواسم وبدأ عرضه في عام ٢٠١١ وانتهى في عام ٢٠١٤.