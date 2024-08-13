ساندرا رزق تستمتع بوقتها بالمايوه على السواحل الفرنسية..و سعر حقيبة يدها من Hermès سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تواصل ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بلفت الأنظار من عطلتها الصيفية على السواحل الفرنسية من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تقضي وقتاً صيفياً، وقد إرتدت مايوه ذات تصميم مميز مع تنورة بحر قصيرة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 35,218 مع حذاء مكشوف في قدميها من Hermès أيضن وصل سعره إلى 700 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

