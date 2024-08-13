بـ "التايجر".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وظهرت بفستان تايجر أنيق.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، إيه الجمال ده، تحفة فنية، أجمل من لبست تايجر، الله يحفظك، بتجنني العقل".

وتشارك هنا الزاهد في فيلمين هما "إن غاب القط" و "ري ستارت" بالإضافة إلى مسلسل "الزواج سم قاتل".

ويجمعها فيلم "إن غاب القط" للمرة الأولى بالنجم آسر ياسين، بينما تخوض بطولة فيلم "ري ستارت" أمام النجم تامر حسني.

جدير بالذكر أن، هنا الزاهد بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، وتكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل.

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