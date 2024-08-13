"منتهى السطحية والكبر".. إنجي علاء توجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت السيناريست إنجي علاء، رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إنجي: "بقى عندي مشكلة كبيرة مع الناس اللي بتحكم على الناس من شكلها ولا لبسها ولا صحابها.. منتهى السطحية والكبر".

وأضافت: "عايز تحكم على فعل أحكم بس ملكش أنك تحكم على صاحب الفعل.. محدش يعرف مين عند ربنا أحسن من مين والله، ربنا رب قلوب خلوا قلوبكم نضيفة".

وكانت إنجي علاء، قد كشفت مصير مسلسل "راكون" الذي تتعاون فيه مع طليقها الفنان يوسف الشريف، وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، إلا أنه تم تأجيله.

وأكدت إنجي علاء، انتهائها من كتابة سيناريو مسلسل "الراكون" منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتاليين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، إلى جانب تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز": "كله خير".

ويعد مسلسل "الراكون" هو التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

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