أحمد العوضي يكشف اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
أعلن الفنان أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد، والمقرر عرضه في دراما رمضان عام 2025.
وكتب "العوضي" تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسلسل الملك.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله".
وكشف العوضي عن مسابقة جديدة لـ جمهوره، وكتب: "زي ما وعدتكم سؤال المسابقة هيبقي الساعه ٦ إن شاء الله".
جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.
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