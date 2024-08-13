فن ومشاهير

أحمد العوضي يكشف اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد، والمقرر عرضه في دراما رمضان عام 2025.

وكتب "العوضي" تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسلسل الملك.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله".

وكشف العوضي عن مسابقة جديدة لـ جمهوره، وكتب: "زي ما وعدتكم سؤال المسابقة هيبقي الساعه ٦ إن شاء الله".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج ، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.

اقرأ أيضا..

قرار بوقف تصاريح عمل هيفاء وهبي في مصر

بعد جدل فيلم "الملحد".. قصة 4 أفلام واجهت نفس المصير

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا