شيرين تستعد لطرح أحدث أغانيها "بتمنى أنساك" وتعلق: "قريبًا جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لطرح أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "بتمنى أنساك" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شيرين مقطع فيديو تشويقي من الأغنية عبر حسابها على تطبيق "X" وعلقت: "ٌقريبًا جدًا، بتمنى أنساك".

وعلى الرغم من تكرار أزماتها مؤخرًا، أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب في تصريحات صحفية أنها تستعد لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، وأنها ستكون بمثابة عودتها للجمهور ومن المقرر أن تطرح عدد من الأغاني تباعًا وتتعاون خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين.

وكشفت شيرين عبدالوهاب في بيان لها، انتهاء علاقتها بشركة روتانا، وفسخ التعاقد بينهما، مشيرة إلى قيامها بسداد الشرط الجزائي وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع.

وأشارت شيرين في بيانها إلى قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى، مشددة على أن شركة روتانا لم يعد لديها الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن مازال تعاقدها مع روتانا سارياً.

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