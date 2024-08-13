جيهان الشماشرجي عن ارتداء "تووليت" قناعًا للتخفي: "هو هربان من حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي عن المغني "تووليت"، الذي اشتهر بارتدائه قناع على وجهه، في الفيديو كليب.

وظهرت "جيهان" ضيفة على راديو "انرجي"، من كواليس تصوير فيلم الهوى سلطان، وقالت: "أغنية ما تيجي أعدى عليكي الناس كلها بتكتب على الفيس بوك الاغنية دي، وتقريبا دي اغنية جديدة، لكن أنا مسمعتهاش خالص".

وعن إخفاء المغني "تووليت" هويته، عقبت جيهان الشماشرجي: "لية الناس مش عارفة هو مين هو هربان من جريمة أو حاجة، وصوته مش شبه عبدالباسط حمودة، لأنه صوت عبدالباسط بيقول هو مين مش محتاجه يخبي شخصيته هنبقى عارفين".

انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي لفريق عمل مسلسل "حالة إنكار"، مع النجم خالد النبوي، الذي يأتي ضمن الإنتاجات الأصلية لمنصة TOD.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي. ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

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