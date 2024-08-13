تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "تطبق الشروط والأحكام" استعدادًا لعرضها ضمن "جولة المملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعديد من الفعاليات الفنية التي تقام على الأراضي السعودية ضمن فعاليات "جولة المملكة".

وروج تركي لمسرحية "تطبق الشروط والأحكام" التي يتعاون خلالها نخبة من نجوم المسرح المصري، ونشر الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "مسرحية تطبق الشروط والأحكام، مسرحية فكاهية يقدمها الممثلين أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، من 14- 17 أغسطس على المسرح العربي في جدة".

تدور أحداث مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في إطار كوميدي حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها، يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، ويشارك ببطولة المسرحية إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، تأليف إبراهيم صابر وأحمد سعد والي، إخراج محمد أوتاكا.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

يذكر أن تركي آل الشيخ احتفل مؤخرًا بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات فاقت كل التوقعات متخطيًا حاجز الـ 21 مليون دولار خلال شهر من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى نظرًا لكونه مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم.

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