منها "المداح" و"العتاولة".. مسلسلات حجزت مكانها في دراما رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دخل صناع الدراما في سباق مع الزمن للاستعداد لموسم رمضان المقبل 2025، حيث بدأت الاستعدادات قبل انتهاء العام الحالي.

وكشفت عدد من شركات الإنتاج عن جزء من خريطتها الدرامية لرمضان المقبل، معلنة عن المسلسلات الجديدة التي حجزت مقاعدها تمهيدًا لبدء تصويرها الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تتنوع الأعمال ما بين الكوميديا والأكشن والاجتماعية.

ونستعرض لكم أبرز قائمة مسلسلات رمضان 2025 في السطور التالية:

أحمد السقا يشارك ب "العتاولة ٢"

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن وجود جزء ثان من مسلسل العتاولة، يُعرض في رمضان 2025.

مسلسل العتاولة عرض على قناة MBC مصر، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، صفوة، نهى عابدين، هدى الإتربي، محمد التاجي، ميمي جمال، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل بطولة ظافر عابدين

أعلنت المنتجة سالي والي عن تعاقد شركتها Sproduction، مع النجم ظافر العابدين على بطولة مسلسل، يتم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025.

عودة محمد رمضان

بعد غياب عن المشاركة في دراما رمضان 2024، كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة وأعلن عن تعاقده على مسلسل جديد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

"حمزة" للنجم محمد إمام

يخوض الفنان محمد إمام السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل جديد بعنوان "حمزة"، بالتعاون مع السيناريست محمد صلاح العزب، والمخرج حسين المنباوي.

"إش إش"

حجز المخرج محمد سامي مقعده في دراما رمضان العام المقبل، وأعلن بدء تصوير مسلسله الجديد "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

"الملك" بطولة أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان "الملك"، من تأليف محمود حمدان

ياسمين عبد العزيز تقدم مسلسل في رمضان

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عودتها للساحة الدرامية في رمضان مرة أخرى بعد غياب عن دراما رمضان الماضي، وأعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025، من إنتاج شركة سينرجي

عمرو سعد يحضر لمسلسله الجديد

يعكف المخرج محمد سامي على التحضير لعمل درامي جديد من تأليفه وبطولة النجم عمرو سعد وإنتاج صادق الصباح، للعرض ضمن الموسم الرمضاني المُقبل 2025، ولم يتم الاستقرار على اسم المُسلسل حتى الآن.

الجزء الخامس من "المداح"

أعلن الفنان حمادة هلال، عن مشاركته في دراما رمضان 2025 ، بـ جزء خامس من مسلسل "المداح" بعد نجاح الجزء الرابع الموسم الماضي.

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