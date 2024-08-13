يوري مرقدي يطرح كليبه الجديد "شوجر دادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح الفنان يوري مرقدي كليبه الجديد بعنوان "شوجر دادي" بالتعاون مع "نجوم ريكوردز"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، والكليب من إخراج سليم الترك.

ويعود يوري مرقدي من جديد للمنافسة الغنائية مع "نجوم ريكوردز" إذ طرح كليبين حتى الآن بعد فترة طويلة من الغياب وهما "شوجر دادي"، و "أنا عربي".

ويعتبر يوري مرقدي واحدا من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي وله نجاحات عديدة من قبل خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي ظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياءها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنها تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ويكرر يورى مرقدى أفكاره الجذابة من خلال "شوجر دادي" التي يقدم من خلالها أفكاره الجديدة والمختلفة في عالم تصوير الكليبات في الوطن العربي.