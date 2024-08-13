سمول إكس وغالية وأخرس يتحدثون عن مهرجان صيف بنغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم اليوم ثلاث مؤتمرات صحفية على هامش مهرجان صيف بنغازي، لثلاث نجوم مشاركين بحفلات في المهرجان، وهم الرابر المغربي سمول إكس، والفنانة السورية غالية، والرابر الأردني أخرس، وقدم المؤتمرات الإعلامي الليبي رامي المنصوري.

في أول مؤتمر تحدث الرابر المغربي سمول إكس، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان صيف بنغازي، وأكد أنه تحمس للفكرة منذ طرحها عليه، وقال إن الفن الليبي قريب جدا من دول شمال أفريقيا في تونس والمغرب والجزائر.

وأوضح أنه مطلع على الفن المصري، كشف أن تعاونه مع الرابر المصري ويجز في تراك جاء بالصدفة، عندما التقوا معا في المغرب، مشيرا أنه سيتعاون مع نجوم راب مصريين آخرين قريبا، وأكد أنه يعشق أغاني عبدالوهاب ويحفظها كاملة.

وفي المؤتمر الصحفي الثاني، تحدثت الفنانة السورية غالية، عن تواجدها في مهرجان صيف بنغازي، مؤكدة أنها تخوفت في البداية، ولكنها عندما تابعت حفل الافتتاح وافقت على الفور، لتكون جزء من هذا الحدث الاستثنائي الذي يحدث لأول مرة في ليبيا.

وأكدت غالية أن تواجدها وسط كوكبة من نجوم الراب في المهرجان، يضيف لها، لأنهم جيل واحد ومن الممكن أن تتعاون معهم في أعمال فنية، وقالت إنها عندما قدمت أغنيتين باللهجة المصرية، فوجئت برد فعل الكبير من الجمهور المصري، مؤكدة أنها قريبا ستصدر مجموعة أغاني باللهجة المصرية، واللهجات العربية الأخرى.

وكشفت أنها تقوم بتلحين وكتابة أغلب أغنياتها، وهو ما يجعلها تتأخر في تقديم أعمال، نظرا للمجهود الكبير الذي تبذله لتقديم أعمال موسيقية تليق بشغف الجمهور العربي كاملا.

وفي المؤتمر الثالث، تحدث النجم الأردني أخرس حول تواجده لأول مره في ليبيا، مبديا سعادته بتقديم حفلة لجمهور العائلات، وأشار أنه لم يكن يتوقع استقال الجمهور الليبي بهذه الحفاوة.

وقال أخرس حول تقديم العديد من الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية، إنه من أصول فلسطينية، ويجب على كل فنان عربي أن يدعم القضية ويساندها ولو بكلمة، وكشف عن كواليس أغنية "راجعين" التي شارك فيها ما يزيد عن 25 فنان عربي من جنسيات مختلفة، لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس.