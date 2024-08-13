شكرا لقرائتكم خبر عن يورى مرقدى يطرح كليب جديدا بعنوان "شوجر دادى" والان مع تفاصيل الخبر

طرح الفنان يورى مرقدى كليب جديدا بعنوان "شوجر دادى"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، والكليب من إخراج سليم الترك.

ويعود يورى مرقدى من جديد للمنافسة الغنائية إذ طرح كلبين حتى الآن بعد فترة طويلة من الابتعاد وهما "شوجر دادى"، و "أنا عربى".

ويعتبر يورى مرقدى واحداً من أهم نجوم الغناء فى العالم العربى وله نجاحات عديدة من قبل، خاصة مع أغنية "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ليكرر يورى مرقدى أفكاره الجذابة من خلال "شوجر دادى" التى يقدم من خلالها أفكاره الجديدة والمختلفة فى عالم تصوير الكليبات فى الوطن العربى.